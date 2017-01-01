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    Країни – підписанти Будапештського меморандуму мають стати учасниками Мінського процесу – Яценюк

    • Сьогодні, 17:00
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    Арсеній Яценюк
    Арсеній Яценюк

    Яценюк вважає, що країни – підписанти Будапештського меморандуму разом з Україною повинні чітко написати план повернення Криму Україні

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк виступає за те, аби країни – підписанти Будапештського меморандуму стали учасниками Мінського переговорного процесу «з дуже чіткою і жорсткою позицією щодо повної і беззаперечної підтримки територіальної цілісності України». Про це він сказав під час 5-го київського безпекового форуму для молоді, організованого фондом «Відкрий Україну» 9 лютого.

    Яценюк окремо наголосив, що міжнародний формат переговорів має стосуватися не лише Донецька і Луганська, а й Криму: «Наша позиція полягає в тому, що країни – підписанти Будапештського меморандуму так само разом з Україною повинні чітко написати план повернення Автономної Республіки Крим в Україну». 

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    Відповідаючи на запитання учасника форуму, Яценюк наголосив, що «основна проблема Будапештського меморандуму – що, на жаль, він не є юридично зобов’язуючим документом»: «Якщо прочитати його саме з міжнародно-правової точки зору, то такий документ є спробою надати гарантії територіальної цілісності й незалежності України, а не механізмом надання таких гарантій».  

    «Звичайно, в ідеалі мали бути конкретні чіткі гарантії. Не проведення консультацій, а надання військової підтримки, надання зброї і безпосередня підтримка всіх підписантів Будапештського меморандуму українській державі в тому випадку, якщо на українську державу здійснюється напад чи спроби територіального поділу країни, що відбулося внаслідок російської агресії», – зауважив він.

    Більш того, такий документ, на його переконання, мав бути проголосований «як мінімум Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй».

    Проте, наголосив Яценюк, Будапештський меморандум має велику політичну вагу: «Саме завдяки меморандуму Сполучені Штати Америки разом з Європейським союзом стали основною країною із запровадження санкцій (проти Росії)».

    Лідер «Народного фронту» виступив за те, аби країни – підписанти Будапештського меморандуму стали учасниками Мінського переговорного процесу «з дуже чіткою і жорсткою позицією щодо повної і беззаперечної підтримки територіальної цілісності України»: «Це б доформувало міжнародну коаліцію проти російської агресії».  

    «Це є підставою, щоб країни – підписанти меморандуму стали або асоційованими, або безпосередніми учасниками мінського процесу, щоб країни – підписанти Будапештського меморандуму надали реальну військову підтримку українській армії у вигляді оборонювальної зброї й тиснули всіма дипломатичними, економічними, фінансовими і військовими важелями на Росію з метою повного виконання Мінських домовленостей», – наголосив він.  

    «Виконання Мінської угоди – це коли державний прапор України буде по всій території України, і в Донецькій, і в Луганській областях. І коли українські прикордонники будуть контролювати український кордон», – сказав лідер «Народного фронту».

    Міжнародний формат переговорів, наголосив він, має стосуватися не тільки Донецька і Луганська, а й Криму: «Наша позиція полягає в тому, що країни – підписанти Будапештського меморандуму так само разом з Україною повинні чітко написати план повернення Автономної Республіки Крим в Україну».

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