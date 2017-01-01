Клімкін обговорить з адміністрацією Трампа виконання Мінських угод

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Павло Клімкін

За словами міністра, вже є чітка домовленість про двосторонню зустріч найближчим часом

Під час візиту в США в найближчі дні, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорить з представниками нової американської адміністрації, зокрема, виконання Мінських домовленостей.

«Я буду в найближчі дні говорити з представниками нової американської адміністрації яким чином виконати Мінські угоди, хто буде гарантом, яким чином використовувати вікно можливостей... Відбудеться (візит) в найближчі тижні. Ми працюємо над логістичними датами, нам треба його належним чином підготувати, але є чітка домовленість про зустріч найближчим часом», - сказав Клімкін в ефірі телеканалу «ICTV» в понеділок.

За словами міністра, на порядку денному з американськими партнерами стоїть послідовність виконання Мінських угод.

«З точки зору того, що ми пропонуємо це чітка логіка того, як ми зможемо виконати Мінські угоди, що повинно бути зроблено у сфері безпеки, яка роль США, як США будуть взаємодіяти з нашими партнерами по «Нормандскому форматі» і ЄС, яким чином ми виконаємо свої зобов'язання в гуманітарній сфері, в першу чергу, звільнення заручників і після цього переходимо до логіки політичного врегулювання. Ось ця логіка послідовності і гарантії, це те, що ми зараз обговорюємо з американською стороною», - поінформував Клімкін.

Також глава зовнішньополітичного відомства розповів, що під час телефонної розмови президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа була хороша атмосфера. Він уточнив, що не може розголошувати деталей, однак, змістовність самої розмови і поінформованість Трампа про ситуацію на Донбасі служать хорошими ознаками.