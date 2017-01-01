Кремлівські пропагандисти знімають постановочні сюжети в районі Авдіївки

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Російські пропагандисти на Донбасі

Російські пропагандисти знімають сюжети про нібито дотримання бойовиками «режиму тиші»

Російські пропагандисти на Донбасі готують постановочні відеосюжети про нібито дотримання бойовиками режиму повного припинення вогню. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Центр інформаційного протиборства Південного ВО ЗС РФ залучає підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ для зйомок постановочних пропагандистських відеосюжетів, з метою дезінформації про дотримання противником режиму повного припинення вогню у районі Ясинуватої та Авдіївки», – йдеться у повідомленні.

ГУР інформує, що водночас противник у порушення домовленостей щодо повного припинення вогню здійснював демонстраційні (провокаційні) обстріли із застосуванням мінометів (82-мм, 120-мм), озброєння та стрілецької зброї позицій підрозділів сил АТО на авдіївському, курахівському та маріупольському напрямках.