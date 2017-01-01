На Луганщині БМП бойовиків розчавила автомобілі місцевих жителів

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Бойовики на БМП

Унаслідок ДТП травмовано двох цивільних осіб та пошкоджено їхні автомобілі

У неділю, 12 лютого, в Голубівці Луганської області механік-водій бойової машини піхоти російсько-окупаційних військ скоїв наїзд на автомобілі місцевих жителів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР зазначає, що до скоєння ДТП під час переміщення техніки через населенні пункти призводить незадовільна організація регулювання рухом військових колон комендантською службою та низький рівень підготовки механіків-водіїв бойових машин підрозділів 2-го АК ЗС РФ.

«12 лютого ц.р. у Голубівці, не впоравшись з управлінням, механік-водій бойової машини піхоти 4-ї окремої мотострілецької бригади скоїв наїзд на автомобілі місцевих жителів, у результаті травмовано двох цивільних осіб та пошкоджено їхні автомобілі», – повідомляє розвідка.

Водночас у з’єднаннях і частинах 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ триває розкрадання майна, додають у ГУР.

Як повідомлялося, в Новоазовську мирне населення скаржиться на жорстокі дії російських військовослужбовців, перш за все осіб бурятської національності.