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    Кримський суд заарештував адвоката Курбедінова

    • Сьогодні, 17:19
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    <span>Еміль Курбедінов</span>
    Еміль Курбедінов

    Суд визнав кримського адвоката винним у пропаганді та публічному демонструванні нацистської атрибутики або символіки

    Підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя визнав адвоката Еміля Курбедінова винним в адміністративному правопорушенні за ст. 20.3 КоАП РФ і заарештував його на 10 діб. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

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    «Еміля Курбедінова визнано винним в адміністративному правопорушенні за статтею 20.3 КоАП (пропаганда та публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки. – Ред.). Покарання: арешт на 10 діб», – написав він.

    Як повідомлялося, окупаційна влада Криму продовжує репресії кримських татар. Сьогодні вранці в Бахчисараї затримали адвоката Еміля Курбедінова.  

    Українські правозахисники висловили обурення діями ФСБ на території окупованого Криму, зокрема арештами та переслідуваннями адвокатів Миколи Полозова, Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва. 

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