Кримський суд продовжив арешт українського активіста Балуха до 4 червня

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Володимир Балух

Балуха звинувачують у зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які у нього нібито виявили під час обшуку

Сьогодні, 2 березня, в окупованому Криму суддя підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду Марія Бедрицька продовжила українському активісту Володимиру Балуху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 червня. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

«Грубі порушення фундаментальних прав людини і процесуальних норм де-факто діючого в Криму російського законодавства, а також необґрунтовані рішення про продовження терміну утримання під вартою говорять про фабрикацію кримінальної справи проти Володимира Балуха з політичних мотивів», – йдеться в повідомленні правозахисників.

Балуха звинувачують у зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які у нього нібито виявили під час обшуку 8 грудня 2016 року.

За словами адвоката Балуха Тараса Омельченка, який ознайомився з матеріалами справи, немає жодних доказів, що знайдені боєприпаси належать його підзахисному.

На початку лютого російський правозахисний центр «Меморіал» визнав затриманого кримського активіста Володимира Балуха політв'язням і закликав негайно його звільнити.

ФСБ затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом 4-х годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму вимагала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Як підкреслили в Кримській правозахисній групі, на думку Володимира Балуха, увага до нього з боку поліції обумовлена його проукраїнською позицією, що виражалася відкрито – на території його будинку на флагштоку постійно майорів державний прапор України.

Джерело: Крим.Реалії