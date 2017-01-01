Кримського активіста силовики забрали після обшуків

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Фото: Крим.Реалії Очевидці повідомляють, що у будинку перевіряли все – книги, телефони і флешки

Сьогодні до будинку громадського активіста Ізетова в Криму прийшли з обшуками

До 9-ї ранку тривали обшуки в будинку кримського активіста Ризи Ізетова, після чого його забрали силовики, передає «Крим.Реалії».

«Обшук у Ризи Ізетова закінчився. Тривав з 6:15 і до 9:00. Ризу відвезли, адвокат їде за ним», – сказано у повідомленні.

Також зазначається, що очевидці повідомляють, мовляв, у будинку перевіряли все – книги, телефони і флешки.

Нагадаємо, сьогодні зранку до будинку громадського активіста Ризи Ізетова в анексованому Криму прийшли з обшуками.

Кримський адвокат Еміль Курбедінов також зазначив, що Риза Ізетов нещодавно вже відсидів адмінарешт за мирне зібрання.

Раніше «Главком» повідомляв, що озброєні люди у Криму прийшли із обшуками до будинку голови регіонального Меджлісу.