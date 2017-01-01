Кримському екс-прокурору оголошено підозру у державній зраді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратура АР Крим

Зраднику у погонах загрожує від 12 до15 років позбавлення волі

Прокуратурою Автономної Республіки Крим повідомлено про підозру у державній зраді колишньому прокурору Кримського регіону з нагляду за додержанням законів у військовій сфері.

Як повідомили у прес-службі прокуратури АРК, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік у березні 2014 року вступив на службу до так званої «Военной прокуратуры Черноморского флота Российской Федерации», де зайняв посаду першого заступника військового прокурора Чорноморського флоту Російської Федерації з одночасним присвоєнням йому звання генерал-майора юстиції, яку обіймає по теперішній час.

«Використовуючи раніше займану в правоохоронних органах посаду та будучи обізнаним з питань військової інфраструктури України, діючи в інтересах окупаційної влади Російської Федерації, він вчиняє дії направлені на проведення підривної діяльності проти України, чим сприяє підвищенню обороноздатності держави агресора», - йдеться у повідомленні.

Наразі слідством вживаються заходи по оголошенню колишнього прокурора у розшук з метою встановлення його місцезнаходження та подальшого затримання.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.