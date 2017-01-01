Кримськотатарський адвокат отримав престижну міжнародну премію

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Еміль Курбедінов

З моменту окупації Криму Росією Еміль Курбедінов відстоює права та інтереси кримських татар

У п'ятницю, 26 травня, у Дубліні ірландська правозахисна організація Front Line Defenders вручила кримськотатарському адвокату Емілю Курбедінову премію для правозахисників за 2017 рік.

Про це йдеться на офіційному сайті правозахисної організації.

«Кримськотатарський адвокат Еміль Курбедінов, який кілька років документує обшуки, що російські служби безпеки проводять в Україні, сьогодні став лауреатом престижної міжнародної премії в галузі захисту прав людини», - повідомляє організація.

У Front Line Defenders зазначили, що з моменту окупації Криму Російською Федерацією Курбедінов відстоює права та інтереси кримських татар – переслідуваної етнічної групи, - а також права журналістів та громадських активістів.

Крім того, він оперативно виїздить на місця обшуків у активістів і документує порушення прав людей.

У зв'язку з цим у січні 2017 року співробітники Кримського Центру з протидії екстремізму затримали Еміля, коли він їхав на обшук, і доставили його на допит в місцеве управління федеральної служби безпеки (ФСБ). «Районний суд Сімферополя визнав його винним у «пропаганді екстремістської організації» та засудив до десяти діб позбавлення волі», - йдеться в повідомленні правозахисної організації.

Курбедінов став у квітні 2017 року одним з п'яти фіналістів премії - поряд з правозахисниками з Південної Африки, Нікарагуа, Кувейту та В'єтнаму.

Беручи премію, Еміль сказав, що не залишить своїх підзахисних, незважаючи на небезпеку. «Коли ми захищаємо політичних в'язнів і переслідуваних активістів, ми протистоїмо системі, в якій немає надії на справедливий суд. Домогтися виправдання моїх підзахисних практично неможливо, але тим не менше, я можу сказати, що не залишу їх, незважаючи на небезпеку», - зазначив він.

За даними організації, фіналістів премії обрали з понад 150 претендентів з 42 країн. Front Line Defenders, що займається питаннями захисту і безпеки правозахисників в різних країнах світу, зазначає, що і фіналісти, і їх рідні стикалися з нападами, наклепом, судовим переслідуванням, погрозами вбивством, позбавленням волі і залякуванням з метою перешкодити їх мирної діяльності.

Джерело: Укрінформ