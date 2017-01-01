Критичні півметра: річка на Закарпатті майже досягла рівня руйнівного паводка 2001 року

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Через 20-кілометровий льодовий затор в Угорщині паводкова хвиля в Тисі піднялася на 9,5 метрів

Причина збільшення рівня води в тому, що на території сусідньої Угорщини, починаючи від міста Загонь аж до міста Токай, на Тисі утворився льодовий затор довжиною понад 20 кілометрів, повідомляють у Закарпатській облдержадміністрації.

Станом на 10:00 до рівня руйнівного паводка 2001 року не вистачає 47 сантиметрів.

Після Токая Тиса все ще вкрита суцільною кригою. Затор підпирає воду й суттєво зменшує пропускну спроможність річки, тому рівень води в Тисі біля Чопа продовжує збільшуватися. Зараз висота хвилі – одна з найбільших за останні 15 років.

Загрози підтоплення Закарпаття поки немає, дамби в Чопі надійні й сягають 12 метрів висоти. Однак в Угорщині у випадку нових опадів і формування ще однієї паводкової хвилі можливий вихід води з русла й підтоплення населених пунктів.

Зараз угорські водники намагаються звільнити русло Тиси з допомогою криголамів. У річці Латориця біля Чопа поводкова хвиля вже почала повільно йти на спад. Закарпатські водники продовжують відкачувати насосними станціями воду із сільськогосподарських угідь в Ужгородському, Берегівському та Виноградівському районах.