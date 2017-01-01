Крижані брили із Закарпаття віднесло в Угорщину: мешканці прикордоння очікують підтоплення

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Мукачево.net

Наразі потужний льодохід довжиною 18 кілометрів спостерігається від прикордонного Журка до Тисамодьороша

Хоча за останні 24 години рівень води у Тисі на Закарпатті почав спадати, однак в Угорщині готуються до можливого підтоплення сільськогосподарських угідь, повідомляє Мукачево.net.

Величезні льодові брили принесло із Закарпаття, а їх таяння спричинило підняття рівня води в річці в районі Вашарошнаменя лише за один день більше, ніж на 70 см. Наразі потужний льодохід довжиною 18 км спостерігається від прикордонного Журка до Тисамодьороша - пропливають брили до 150 см завтовшки.

Через те, що земля промерзла, вода не встигає просочуватися, тому в області Саболч-Сатмар-Берег очікують можливого підтоплення. Хоча аварійні насоси працюють по 12 годин, однак це не допомагає.

Натомість аграрії кажуть, що якщо у найближчі дні буде падати дощ і збережеться температура плюс 7-8 градусів за Цельсієм, це дозволить рівню води знизитися.

Нагадаємо, саме через затор, який утворився на території сусідньої Угорщини, рівень води в Латориці біля Чопа не досягає 80 см до руйнівного паводка 2001 року.