Кутовий про причини відставки: жодних прихованих конфліктів немає

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Тарас Кутовий

Кутовий закликав не вигадувати версій причин його відставки

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий запевняє, що немає жодних прихованих конфліктів, які б стали причиною його рішення подати у відставку. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Усіх, хто вже починає придумувати версії причин мого рішення піти з посади міністра і нібито існуючі приховані конфлікти, хочу попросити: не шукайте в цьому того, чого там немає! Повторюся, є бажання повернутися у бізнес і займатися залученням інвестицій», – написав Кутовий.

Він повідомив, що сьогодні вранці провів зустріч зі своїми заступниками. «Обговорили поточні справи та стан підготовки до щорічної виставки «Агро-2017», зокрема участь у ній іноземних представників… Міністерство працює у штатному режимі!» – зазначив Кутовий.

Як повідомляв «Главком», сьогодні міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив, що йде у відставку.

ЗМІ з посиланням на джерела в Адміністрації президента та уряді повідомили, що Кутовий подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що нову кандидатуру на посаду міністра аграрної політики та продовольства України буде запропоновано після консультацій з коаліцією.