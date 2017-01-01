СБУ перевіряє інформацію про смерть бойовика Гіві

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Терорист Гіві (Михайло Толстих)

У СБУ поки що не підтверджують і не спростовують інформацію про загибель Гіві

У Службі безпеки України не підтверджують і не спростовують інформацію щодо смерті одного з ватажків бойовиків «ДНР» Гіві. Про це заявив радник глави спецслужби Юрій Тандіт.

«Ми бачимо на відкритих каналах інформацію, яка свідчить, що внаслідок терористичного акту вбито громадянина України Михайла Сергійовича Толстих. Я не підтверджую цю інформацію, ми повинні її перевірити. Ми поки не контролюємо тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської області. З того боку, де влада в руках терористів, інформацію перевірятимуть, ми поки не даємо коментарів... Якщо інформація підтвердиться, очевидно, що тривають певні процеси. Очевидно, що фейкова «Новоросія» не мала продовження, і, можливо, людей, які були з цим пов'язані, зачищають служби. Але це припущення», - сказав він в ефірі «112 Україна».

«Найближчим часом має з'явитися інформація, ми поки що можемо тільки робити припущення. Очевидно, мають бути якісь заяви з боку самопроголошених республік», - резюмував радник голови СБУ.

Спікер штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі «112 Україна» також офіційно не підтвердив смерть Толстих. «Офіційного підтвердження цього поки немає, але, з аналізу ситуації, схоже, що, на жаль, він загинув», - зазначив Матюхін, додавши, що слід чекати офіційного підтвердження.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку вбито терориста Гіві.