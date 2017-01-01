Лікарні Донецька переповнені пораненими бойовиками

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Введено обмеження у наданні медичної допомоги цивільному населенню

Значні втрати російських окупаційних військ спричинили переповнення лікувальних закладів Донецька, які переведено на посилений режим роботи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«З метою організації медичного забезпечення військовослужбовців адміністрацією введено обмеження у наданні медичної допомоги цивільному населенню», – інформує ГУР.

За даними української розвідки, у підрозділах 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ через відсутність належного медичного забезпечення, спостерігається різке загострення санітарно-епідеміологічної ситуації. «Відзначається збільшення кількості захворювань військовослужбовців у 100-й окремій мотострілецькій бригаді (Донецьк) 1-го АК ЗС РФ, які медичним персоналом діагностуються як «кишковий грип», – повідомляє ГУР.

Як повідомила група «Інформаційний спротив», керівникам і персоналу медичних установ Донецька заборонено виїжджати за межі міста аж до особливої вказівки.