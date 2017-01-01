РФ вдвічі збільшила кількість своїх «журналістів» на Донбасі

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До складу груп російських «журналістів» залучені російські військовослужбовці

Росія активізувала інформаційну кампанію зі звинувачення України в порушенні Мінських домовленостей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, для зйомок пропагандистських відеороликів про обстановку на Донбасі вдвічі збільшено кількість спеціальних груп російських «журналістів». Розвідка інформує, що до складу цих груп залучені офіцери Центру інформаційного протиборства (Новочеркаськ) ЗС РФ.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 лютого, міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорять ситуацію в Україні, зокрема, ескалацію ситуації на Донбасі в районі Авдіївки.