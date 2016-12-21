Україна вже рік не купує газ у Росії, а Москва пропонує «Нафтогазу» обмінятися гарнтійними листами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Газпром» пропонує «Нафтогазу» обмінятися взаємними листами, які відповіли б на питання щодо попередньої оплати

Російський «Газпром» пропонує НАК «Нафтогаз України» без укладення додаткової угоди до контракту врегулювати питання, які виникли у представників української компанії щодо передоплати за поставки газу.

Про це в середу розповів журналістам міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає «Прайм».

«Газпром» пропонує «Нафтогазу» обмінятися взаємними листами, які відповіли б на питання і занепокоєння «Нафтогазу» щодо попередньої оплати», - розповів глава Міненерго РФ.

«Нафтогаз» наполягає на розширеній угоді до контракту, оскільки побоюється, що за передоплатою, внесеною за газ, паливо не буде постачатися, або буде поставлене, але не у відповідності з обсягами і заявками Києва, зазначив Новак.

«Газпром» категорично проти, Міненерго РФ підтримує позицію «Газпрому», тому що сторони проходять процедуру розгляду спірних питань в арбітражному суді», - підкреслив міністр.

Раніше голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що «Нафтогаз України» не планує відновлювати купівлю газу в компанії «Газпром» до кінця опалювального сезону без підписання додаткової угоди.

Як відомо, домовленостей про укладення додаткової угоди до контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» на тристоронніх переговорах за участю Єврокомісії досягти не вдалося.

Нагадаємо, Україна вже рік не купує газ у «Газпрому».