  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Льодохід відрізав окупований Крим від Росії

    • Сьогодні, 09:19
    • Розсилка
    Керченська протока
    Керченська протока

    Керченська переправа не працює через складну льодову обстановку в протоці

    Понад тисячу легкових і вантажних автомобілів скупчилися до ранку середи по обидва боки Керченської переправи, яка працює за фактичною погодою через складну льодову обстановку в протоці. Про це повідомляється на сайті компанії «Морська дирекція», оператора переправи.

    Читайте також

    Наголошується, що найбільш складна обстановка з відправкою вантажних автомобілів склалася з боку Краснодарського краю, там паром очікують 635 фур (час очікування перевищує 80 годин). Крім вантажівок в кубанському порту «Кавказ» скупчилося 115 легковиків та дев'ять автобусів.

    У порту Крим час очікування порома для вантажівок становить 35 годин, відзначили в дирекції. При цьому з боку півострова в черзі на переправу стоять 290 фур і 10 легкових машин.

    Минулої ночі переправа не працювала близько трьох годин через проходження льоду.

    За словами представника дирекції, зараз через протоку курсують всього два пороми.

    Читайте також
    Крим Керченська переправа автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ