Льодохід відрізав окупований Крим від Росії

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Керченська протока

Керченська переправа не працює через складну льодову обстановку в протоці

Понад тисячу легкових і вантажних автомобілів скупчилися до ранку середи по обидва боки Керченської переправи, яка працює за фактичною погодою через складну льодову обстановку в протоці. Про це повідомляється на сайті компанії «Морська дирекція», оператора переправи.

Наголошується, що найбільш складна обстановка з відправкою вантажних автомобілів склалася з боку Краснодарського краю, там паром очікують 635 фур (час очікування перевищує 80 годин). Крім вантажівок в кубанському порту «Кавказ» скупчилося 115 легковиків та дев'ять автобусів.

У порту Крим час очікування порома для вантажівок становить 35 годин, відзначили в дирекції. При цьому з боку півострова в черзі на переправу стоять 290 фур і 10 легкових машин.

Минулої ночі переправа не працювала близько трьох годин через проходження льоду.

За словами представника дирекції, зараз через протоку курсують всього два пороми.