Лорак заявила, що нинішнє життя в Україні нагадує імпровізований театр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співачка заявила, що криза позначилася на всіх верствах населення України

Скандальна співачка Ані Лорак стверджує, що рівень життя в Україні сильно впав.

Про це вона завила у інтерв’ю виданню «КП в Україні».

«Ні для кого не секрет, що рівень життя в Україні сильно впав – криза позначилася на всіх верствах населення. Ось навіть на своїх батьків дивлюся – вони отримують величезні рахунки за комуналку. Зрозуміло, що у них є моя допомога, як у багатьох стареньких батьків є допомога їхніх дітей. Але як виживати людям похилого віку, у яких немає дітей? А хворим людям? З цими позамежними цінами на лікування серйозно захворіти – катастрофа, люди просто відчувають себе приреченими. Сфера охорони здоров'я, економічна сфера – всюди проколи», – наголошує одіозна виконавиця.

На її думку, нинішнє життя нагадує імпровізований театр.

«Одні говорять, а інші роблять, що їм заманеться – за рахунок простих людей. Які б потрясіння не обвалювалися на держави – завжди більше всіх страждають звичайні люди», – додала Лорак.