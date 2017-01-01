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    Лоукостер Ryanair оголосив про запуск рейсів до України (маршрути і ціни)

    • Сьогодні, 10:34
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    <span>Лоукостер&nbsp;Ryanair</span>
    Лоукостер Ryanair

    Авіакомпанія оголосила про свої перші рейси з Києва до Лондона, Манчестера, Ейндховена і Стокгольма

    Ірландський лоукост Ryanair відкриває рейси з України. Авіакомпанія оголосила про свої перші рейси з Києва до Лондона, Манчестера, Ейндховена і Стокгольма. Про це повідомив комерційний директор Девід О’Брайан на спільній прес-конференції з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном, яка відбулась сьогодні в Києві.

    Маршрути:

    • Київ – Лондон (5 рейсів)
    • Київ – Ейндховен (3 рейси)
    • Київ – Манчестер (3 рейси)
    • Київ – Стокгольм (4 рейси)

    Вартість квитків ще не оголошено і можливість їх придбати з’явиться найближчим часом. 

    До старту польотів в Украину Ryanair запустив акцію – квитки на рейси в жовтні і листопаді українці зможуть купити за акційною ціною 19,99 евро (акція стартує 16 березня).

    Ryanair є найбільшим європейським лоукостером і пропонує найнижчі ціни на багатьох маршрутах. В акційні дні вартість квитків на деяких маршрутах може становити від 2–5 євро.

    Раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair може почати роботу в Україні вже з 15 березня 2017 року.

    Нагадаємо, лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з Києва.

    Також турецький лоукост Pegasus запустив рейс Київ – Анкара.

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян також заявив, що у 2017 році на український ринок зайдуть європейські лоукости.

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