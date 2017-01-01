У передчутті безвізу. Авіакомпанія Wizz Air влітку запускає нові рейси з України

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Wizz Air оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва та Львова

Один з найбільших європейських лоу-кост авіаперевізників - угорська компанія Wizz Air - оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва та Львова.

Як повідомила прес-служба компанії, з 18 червня Wizz почне виконувати перельоти по другому новому напрямку з львівського аеропорту до столиці Німеччини, Берлін-Шенефельд, а з серпня - запустить три нові рейси з Києва в Познань і Люблін у Польщі і Франкфурт-Хан в Німеччині.

«Пасажири, які планують відвідати ці країни, можуть вже забронювати квитки на сайті за тарифами від 579 грн/EUR19,99», - зазначено в повідомленні.

До того ж другий авіалайнер Airbus A320 буде поставлений на київську базу, підтримуючи в цілому перельоти за низькими тарифами на 19 маршрутах у вісім країн з Києва з урахуванням Нюрнберга і Копенгагена, рейси на які стануть доступними майбутнім літом.

Нагадаємо, що 9 березня Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ остаточно затвердив проект резолюції про внесення України до переліку країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. За відповідне рішення проголосували 39 членів комітету, один утримався та четверо були проти.

Для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про «безвіз» може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна