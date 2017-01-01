Лойко: Росію у близькому майбутньому чекає доля Радянського Союзу, вона розпадеться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РБК Сергій Лойко

Лойко вважає Навального єдиною на сьогодні людина в Росії, яка може кинути виклик Путіну

Журналіст, фотограф, письменник, автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко переконаний, що скоро Росія розпадеться, і тоді Крим повернеться до України. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«На Росію, впевнений, у близькому майбутньому чекає та сама доля, що й на Радянський Союз. Вона розпадеться. Тоді Крим сам собою повернеться до України», - заявив Лойко.

На його думку, на сьогоднішній день в Росії єдина людина, яка може скинути Путіна, це Олексій Навальний. «Навальний мені не друг, не брат, я на нього не працюю. Але Навальний – єдина на сьогодні людина в Росії, яка може кинути виклик Путіну. Хай би що він там казав про Крим! Понад те, він і не може багато чого сказати, адже позиціонує себе як кандидата в президенти, і якщо він скаже, що Крим – це Україна, його посадять на 10 років за сепаратизм. Його і так можуть посадити, але навіщо давати прямий привід?», - сказав Лойко.

Він вважає, що для України Навальний зараз – найкорисніший російський політик. «Бо він руйнує путінський режим. Бо він розбудив молодь, яку, здавалося, розбудити неможливо», - пояснив журналіст.

Він зазначив, що українці своїми негативними відгуками про Навального створюють таку атмосферу, що росіяни, читаючи все, починають сумніватися в Навальному. «Але, слухайте, ситуація зараз така: прокинемось – розберемось. Головне – скинути Путіна. Вже гірше ситуації в Україні бути не може. Навальний точно зупинить війну. Чи віддасть він Крим – це вже інше питання. Але з ним принаймні про це можна буде говорити. А що вам віддасть Путін?», - сказав Лойко.