Луценко розповів, чому Інтерпол зняв з розшуку Януковича і Ко

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Віктор Янукович і Микола Азаров були у розшуку Інтерполу

Інтерпол на сьогодні не шукає нікого з високопосадових осіб часів Віктора Януковича, включно із самим екс-президентом

Інтерпол зняв з розшуку колишніх українських високопосадовців після того, як організацію очолили представники Російської Федерації та Китаю. Про це заявив під час свого виступу на Міжнародному воркшопі з повернення активів генпрокурор Юрій Луценко.

«Не секрет, що московські втікачі активно працювали з тим, щоб Інтерпол зняв їх із розшуку. І дуже дивно, що одразу після зміни керівництва Інтерполу, куди прийшли представники Російської Федерації та Китайської Народної Республіки, це таки відбулося», – сказав він.

За словами генпрокурора, ситуацію з розслідуванням кримінальних справ відносно високопосадовців-утікачів рятують нещодавні зміни до закону про заочне засудження, які дозволяють відправляти економічні справи до суду без оголошення в розшук Інтерполу.

Як відомо, Інтерпол на сьогодні не шукає нікого із високопосадових осіб часів Віктора Януковича, включно із самим екс-президентом. Зокрема, з травня Інтерпол повідомив про припинення пошуку екс-президента Віктора Януковича та його сина Олександра.

Ще в серпні 2014 року президент Петро Порошенко заявляв, що у базі Інтерполу – 27 колишніх українських посадовців. За менш ніж три роки вже нікого з них Інтерпол не шукає. У цьому списку були екс-прем'єр Микола Азаров, колишній секретар РНБО і екс-глава президентської адміністрації Андрій Клюєв, екс-міністри Едуард Ставицький, Раїса Богатирьова, Сергій Арбузов, Юрій Колобов, Олександр Клименко, колишній керівник державної компанії «Укрспирт» Михайло Лабутін, екс-депутат від Партії регіонів Олександр Шепелєв, бізнесмени і депутати Сергій Курченко, Сергій Клюєв, Юрій Іванющенко. Головне звинувачення на їхню адресу – розкрадання державних коштів і майна. Щодо деяких із колишніх посадовців порушили кримінальні справи за злочини проти активістів Євромайдану.

Джерело: Укрінформ