Луценко у Бельгії обговорив співпрацю у розслідуванні катастрофи МН17

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Луценко у Бельгії з Федеральним прокурором обговорив питання кримінального переслідування винних у збитті МН1

З бельгійською стороною обговорено окремі питання двосторонньої співпраці, зазначила прес-секретар Луценка

Генпрокурор України Юрій Луценко у Бельгії під час зустрічі з Федеральним прокурором Королівства Федеріком Ван Леу та керівниками окремих підрозділів ЄК обговорив питання кримінального переслідування винних у збитті МН1.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

«З бельгійською стороною обговорено окремі питання двосторонньої співпраці, зокрема кримінального переслідування осіб, винних у збитті пасажирського літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, та висловились щодо неприпустимості терористичних атак на цивільне населення», - написала вона.

За словами Сарган, генпрокурор наголосив на необхідності розширити контакти між представниками відомств, щоб обмінюватись професійним досвідом та підвищити ефективність двосторонньої співпраці.

«Укладена у 2015 році угода про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Федеральною прокуратурою Королівства Бельгія у боротьбі з кіберзлочинністю, організованою злочинністю, корупцією і тероризмом стала важливим кроком на шляху поглиблення взаємодії між нашими відомствами у сфері протидії транскордонній злочинності», – зазначив Луценко.

Представники Європейської комісії запевнили українську сторону у подальшій підтримці процесу приведення діяльності правоохоронних органів України у відповідність до кращих міжнародних практик.