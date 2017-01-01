Суд розгляне справу про незаконну передачу Сухолуччя Януковичу 13 квітня

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Департамент спецрозслідувань ГПУ направив до суду обвинувальний акт щодо 18 осіб, серед яких - колишня голова Київської ОДА Віра Ульянченко

Шевченківський районний суд Києва призначив на 13 квітня слухання по суті справи про незаконну передачу у власність екс-президента Віктора Януковича угіддя в урочищі «Сухолуччя« у Київській області площею 17,48 га.

Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Генпрокурор нагадав, що 15 червня 2016 року Департамент спецрозслідувань ГПУ направив до суду обвинувальний акт щодо 18 осіб, серед яких - колишня голова Київської ОДА Віра Ульянченко, а також директор Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства Микола Гордійчук, помічник прем'єр-міністра (2007 рік) Микола Коломієць, директор ТОВ «Дім Лісника« Юрій Булава та інші.

«Їх звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні майна при передачі земельної ділянкою лісового фонду загальною площею 17,48 га Дніпровсько-Тетерівського лісопромислового господарства на території Сухолуцкого сільської ради Вишгородського району Київської області«, - зазначив він.