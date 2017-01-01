Луценко у Латвії домовився про повернення коштів екс-чиновників
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Досягнуто домовленостей щодо отримання від латвійських колег сприяння у розслідуванні кримінальних проваджень стосовно українських екс-високопосадовців
У п’ятницю, 13 січня, генеральний прокурор України Юрій Луценко провів двосторонні робочі консультації з генеральним прокурором Латвійської Республіки Е. Калнмеєрсом та керівництвом Бюро із запобігання та боротьби з корупцією (KNAB). Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
«У ході зустрічей обговорено стан двосторонньої співпраці у актуальних кримінальних провадженнях, існуючу проблематику виконання запитів про міжнародну правову допомогу, а також досягнуто домовленостей щодо отримання від латвійських колег сприяння у розслідуванні кримінальних проваджень стосовно українських екс-високопосадовців та поверненні незаконно набутих активів», - йдеться у повідомленні.
«Одним з основних завдань органів прокуратури України є налагодження механізмів співпраці з компетентними органами ключових юрисдикцій та вироблення ефективної стратегії повернення коштів, які злочинним шляхом виведені з нашої держави», – наголосив Луценко.
Українсько-латвійські консультації відбулися у дусі взаєморозуміння, мали конструктивний характер та сприятимуть розбудові міждержавних відносин у правовій сфері.