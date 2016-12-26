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    ГПУ обіцяє у січні передати справу Януковича до суду

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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Янукович підозрюється у державній зраді

    Генеральна прокуратура України у січні передасть до суду обвинувальний акт щодо екс-президента Віктора Януковича, підозрюваного у державній зраді. Про це сказав заступник генпрокурора — головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі «5 каналу».

    «Оголошено підозру про державну зраду Януковичу... Громадянин України, який являється суб’єктом державної зради, звернувся, маючи бекграунд колишнього керівника держави, до президента іншої держави з проханням ввести ЗС РФ на територію нашої держави. Уже в січні обвинувальний акт буде спрямовано до суду», - заявив Матіос.

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    Нагадаємо, раніше Луценко повідомив про готовність ГПУ завершити досудове розслідування за фактом вчинення державної зради Януковичем і передати матеріали до суду.

    28 листопада відбувся відеодопит Януковича

    Під час відеодопиту Луценко офіційно усно оголосив підозру у державній зраді екс-президенту Януковичу.

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    Джерело: УНН

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