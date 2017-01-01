Луценко внесе в Раду подання на трьох нардепів

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Юрій Луценко

Генпрокурор Луценко проситиме Раду надати згоду на притягнення до відповідальності трьох нардепів за несплату податків

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що незабаром внесе до парламенту подання щодо надання згоди на притягнення до відповідальності трьох народних депутатів за несплату податків. Про це він розповів на нараді щодо стану виконання органами прокуратури у 2016 році покладених на них функцій і завдань.

«Проведено позапланову перевірку трьох народних депутатів із 17 поданих», – сказав Луценко.

За його словами, встановлена несплата податків трьома нардепами – відповідно 60, 50 і 40 млн гривень. «Подання на цих народних депутатів я внесу найближчим часом до Верховної Ради», – пообіцяв Луценко.

Він зазначив, що варіантів розвитку ситуації два: або ВР надає згоду на притягнення парламентаріїв до кримінальної відповідальності і вони можуть отримати до трьох років ув’язнення, або ж ці народні депутати сплатять вказані суми податків.

Луценко пояснив, що інформацію щодо несплати депутатами податків вдалося отримати завдяки подання ними електронних декларацій.

«Хочу наголосити, що це лише перших три з першої партії в 17 (народних депутатів. – Ред.), які ми взяли до перевірки», – наголосив генпрокурор.