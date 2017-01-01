Луценко з дружиною отримали подарунок від сина на чималу суму

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Ірина та Юрій Луценки

Кожен з них отримав «подарунок у негрошовій формі» на суму 132582 гривень

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та його дружина нардеп Ірина отримали від сина Олександра подарунок на чималу суму.

Це слідує згідно з оновлених даних у декларація Юрія Луценка та його дружини Ірини.

В них внесені так званні «суттєві зміни», де вказується про те, що кожен з них отримав «подарунок у негрошовій формі» на суму 132582 гривень. Загалом понад 265 тисяч гривень на двох.

Слід зазначити, що родина Луценків не єдина, яка змінила дані декларації. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у елітному районі Київщини Конча-Заспі.

Джерело: 24 канал