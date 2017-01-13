Нардеп Мельничук виправить у своїй декларації інформацію про 1 трлн гривень

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Сергій Мельничук

Депутат-жартівник має намір виправити 1 трлн гривень на 10 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) дозволило депутатові Верховної Ради Сергію Мельничуку (група «Воля народу») з 6 по 13 лютого включно виправити вказаний в електронній декларації про доходи за 2015 рік розмір готівкових коштів 1 трлн гривень. Про це йдеться в листі НАЗК до депутата.

У ньому наголошується, що в агентстві розглянуто звернення депутата про прохання надати йому можливість виправити вказаний в електронній декларації про доходи за 2015 рік розмір готівкових коштів 1 трильйон гривень на 10 млн гривень.

«На підставі рішення Національного агентства від 13.01.2017 №26 вам визначено термін подання виправленої декларації з 00:00 6 лютого по 23:59 13 лютого 2017 року», – сказано в листі.

Сам Мельничук підтвердив, що отримав відповідного листа і має намір виправити 1 трлн гривень на 10 млн гривень.

13 січня НАЗК визначило термін подання виправленої декларації для суб'єктів декларування з 6 по 13 лютого. При цьому список цих суб'єктів не опублікований і має гриф «для службового використання».

Як повідомляли «Українські новини», основну електронну декларацію Мельничук подав 29 жовтня 2016 року. Таким чином, він мав право внести до неї зміни до 6 листопада 2016 року. При цьому виправлену декларацію можна подати лише один раз.

Станом на 24 січня у реєстрі є дві декларації Мельничука: основна і виправлена. В обох деклараціях зазначено 1 трильйон готівкою.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценка, якщо народний депутат Сергій Мельничук не внесе зміни до своєї декларації про наявність 1 трильйона гривень, ГПУ відкриє кримінальну справу про несплату податків в особливо великих розмірах.

У листопаді 2016 року Мельничук звернувся до НАЗК із проханням надати йому можливість виправити вказаний в електронній декларації про доходи за 2015 рік розмір готівкових коштів з 1 трильйона гривень на 10 млн гривень.

Джерело: Українські новини