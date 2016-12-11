Лукаш перемогла Генпрокуратуру. Україна має повідомити про це ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

rbc.ua Олена Лукаш

Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання колишнього міністра юстиції Олени Лукаш до Генпрокуратури про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це стало відомо з відповідного рішення суду від 5 квітня 2017 року.

Раніше позов екс-чиновниці задовольнив і Печерський суд Києва.

Цим рішенням було визнано недостовірною інформацію, викладену у листі Генеральної прокуратури України від 3 березня 2014 року на ім'я Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки наступного змісту:

«у ході розслідування даних протиправних діянь встановлено факти привласнення значних сум державних активів та їх подальше протиправне переведення за межі України» в контексті поширення цієї фрази до Олени Лукаш, колишнього Міністра юстиції».

Рішенням суду Генеральну прокуратуру України зобов'язано протягом 10 робочих днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати вказану недостовірну інформацію та направити на адресу Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ політики безпеки лист з повідомленням про ухвалене у цій справі рішення.

Зазначимо, Євросоюз на підставі згадуваного листа від 3 березня 2014 року ухвалив рішення про обмежувальні заходи щодо певних осіб, структур та органів з огляду на ситуацію в Україні. В додатку рішення був наведений список осіб, активи яких заморожуються, в тому числі й Олени Лукаш.

Лукаш оскаржила дії ГПУ у вересні 2015 року. Вона аргументувала свої вимоги тим, що зазначена у листі інформація є негативною, неправдивою та такою, що підлягає спростуванню. Інформація щодо причетності її до привласнення державних коштів, а також наявність кримінальних проваджень щодо вчинення нею злочинів порушує принцип презумпції невинуватості.

В апеляційній скарзі представник Генпрокуратури просив скасувати вказане рішення та відмовити в задоволенні позову. На думку апелянта зазначена у листі Генеральної прокуратури до ЄС інформація відповідає відомостям, що містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. У листі вказано, що у ході розслідування протиправних діянь встановлено факти привласнення значних сум державних активів та їх подальше протиправне переведення за межі України. В той же час, зазначили у ГПУ, цей лист не містив посилань на вчинення кримінальних правопорушень саме Оленою Лукаш. Відтак, у суду були відсутні підстави для задоволення позову останньої про захист честі, гідності та ділової репутації.

Вислухавши пояснення сторін, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Як йдеться у судовому рішенні, підозру Олені Лукаш щодо привласнення значних сум державних активів та їх подальше протиправне переведення за межі України правоохоронними органами на даний час не пред'явлено, що підтверджується листами Генеральної прокуратури та робочого апарату Укрінбюро Інтерполу МВС України.

Листом від 6 травня 2015 року Генпрокуратура підтверджувала відсутність у Лукаш закордонних активів, коштів чи майна за межами України.

Як відомо, ГПУ підозрює Лукаш у заволодінні коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення.

Лукаш вже заявляла про призупинення слідства у своїй справі 6 березня 2016 року.

17 березня Генпрокуратура поновила слідство у справі екс-міністра юстиції уряду Азарова Олени Лукаш

12 квітня Генеральна прокуратура повернула паспорти екс-міністру юстиції Олені Лукаш.

21 квітня Печерський суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру розслідувати факти тиску з боку прокурорів на учасників кримінального провадження проти екс-міністра юстиції Олени Лукаш.