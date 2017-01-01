Лукашенко призупинив свій декрет «про дармоїдство»

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Олександр Лукашенко

Протягом року у Білорусі не будуть збирати податок з безробітних

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призупинив на рік так званий декрет «про дармоїдство».

«Протягом березня, якщо потрібно, нам треба підкоригувати цей декрет. Але декрет скасовуватися не буде. Передайте насамперед чиновникам, що він буде виконуватися з тими поправками, про які я сказав», - заявив білоруський лідер сьогодні на нараді, повідомляє БЕЛТА.

«Я, звичайно, спостерігаю, наскільки це можливо, і відстежую всяку писанину в ЗМІ - і опозиційних, і провладних. І знаю заяви представників п'ятої колони і дещо ще - те, чого суспільство не знає. Хоча натяк в ЗМІ на це був», - заявив Лукашенко.

За його словами, даний декрет не є економічним і фінансовим. «Це ідеологічний, моральний декрет. Ніяких там великих грошей держава не отримає. Метою цього декрету є одне - змусити працювати тих, хто повинен і хто може. Це – головне», - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, в квітні 2015 року президент Білорусі підписав так званий декрет «про дармоїдство», згідно з яким непрацюючі і ті, хто не платить податків понад півроку, працездатні жителі республіки повинні щороку сплачувати збір у розмірі 20 базових величин (більше 200 доларів).

За даними Міністерства з податків і зборів Білорусі, близько 10% громадян, яким надіслали повідомлення про сплату «податку на дармоїдство», заплатили цей збір. Всього «листи щастя» про сплату податку отримали понад 470 тисяч громадян Білорусі.

У Білорусі в лютому пройшли масові акції протесту проти декрету про «дармоїдство». Учасники акції вимагали від влади відмовитися від збору спеціального податку для безробітних громадян країни.