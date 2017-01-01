Сміттєвий колапс у Львові: комісія на чолі з Героєм України дала свої рекомендації (ДОКУМЕНТ)

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Сміття у Львові

Експерти рекомендували органам місцевого самоврядування та громад надалі розміщувати у себе «львівське сміття»

Науково-експертна група під головуванням академіка НАНУ, Героя України Ігоря Юхновського визнала, що на Львівщині рекультивації та знешкодження потребують півтисячі сміттєзвалищ.

Відповідний документ потрапив до розпорядження «Главкома».

При цьому фахівці рекомендували органам місцевого самоврядування та громад об’єднати зусилля в подоланні «сміттєвої кризи» і надалі приймати відходи зі Львова на свої полігони.

«Проблему знешкодження накопичених та утворених населенням міста та області відходів може бути не розв’язана лише за допомогою іноземних технологій їх промислової обробки. Перш за все необхідно змінити персональне ставлення до цієї проблеми кожної родини… шляхом впровадження на теренах Львівщини системи роздільного нагромадження певних типів вторинної сировини», - зазначено у висновках експертів.

Також науково-експертна група, як вже раніе повідомляв «Главком», забракувала, виділених облдержадміністрацією 12,8 га для будівництва та експлуатації комплексу утилізації (перероблення) твердих побутових відходів з території Львову.

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Крім того, у відповіді на запит «Главкома» директор департаменту ЖКГ та інфраструктури Львова Сергій Бабак повідомив, що місцева влада намагається вирішити «сміттєве питання», проводячи переговори з Європейським інвестиційним банком для залучення кредитів.

«Паралельно французька компанія «Еджіс», що фінансується з урядового фонду ФАЗЕП, проводить дослідження та готує рекомендації щодо технічних рішень у сфері переробки твердих побутових відходів», - додав чиновник.

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Як повідомляв «Главком», завал на Грибовицькому звалищі cтався 30 травня 2016 року, після того, як там виникла пожежа. Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття стали вивозити в інші міста України.

30 січня 2017 року Львівський апеляційний адмінсуд визнав протиправною бездіяльність міського голови Львова і виконавчого комітету Львівської міськради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища.

Феміда зобов’язала виконавчий комітет міськради припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Зокрема, зобов’язано невідкладно вжити заходів до припинення вивезення ЛКП «Збиранка» відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.

Наприкінці березня слідче управління Нацполіції у Львівській області отримало тимчасовий доступ до особових справ львівського міського голови Андрія Садового, його двох заступників, а також оригіналів всіх звернень громадян та юридичних осіб, що надходили до Львівської міської ради та департаменту житлового господарства та інфраструктури щодо порушень експлуатації львівського полігону твердих побутових відходів та його закриття за період з 2011 року до березня 2017 року.

На початку квітня заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд висловила думку, що проблему «львівського сміття» вирішити не можливо.