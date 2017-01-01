У керівництві Верховної Ради «заспокоїли»: проблему «львівського сміття» вирішити неможливо

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Львівський портал

Оксана Сироїд заявляє, що сміття окупувало 2% території України

Проблема захоронення та утилізації відходів сьогодні актуальна не лише для Львова, а й для інших великих міст України, але вирішити її в межах існуючого законодавства не вдасться нікому. Про це у своїй статті для DT.UA написала заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд.

За її словами, сьогодні у кожного українського мегаполісу є свої «Грибовичі», і приклад «львівського сміття» - це «дзвін по кожному з них». «У межах нинішніх законів вирішити цю проблему не вдасться нікому. Виходом може стати рішення про агломерації, яке вже рік успішно блокують у парламенті. Однак саме це рішення дозволило б великим містам об'єднатися зі своїми меншими сусідами, зберігши право останніх впливати на рішення, які стосуються їхньої території», - йдеться в статті.

За її словами, ще один аспект даної проблеми – фінансовий. «Вартість рекультивації сміттєзвалища — понад 1 мільярд гривень, приблизно стільки ж коштує будівництво нового сміттєпереробного заводу. В Україні немає міста, включно зі столицею, яке б могло виділити таку суму зі свого бюджету», - каже Сироїд.

При цьому віце-спікер скептично оцінила пропозиції приватних інвесторів, що декларували готовність будувати у Львові сміттєпереробний завод. «І навіть не через тарифи, які б вони запропонували місту. Є простіші питання. Перше — якщо їхні пропозиції були якісними, то де приклад їх утілення чи то в Україні, чи то поза її межами? Друге — що робити зі старими сміттєзвалищами і куди подіти те, що не переробляється?», - написала парламентар.

На думку Сироїд, сьогодні сміття окупувало два відсотки території України, зокрема через те, що місцеві громади не мають фінансової свободи. «Бо досі майже всі податки збирають і перерозподіляють у столиці. Бо на муніципальні інфраструктурні проекти з державного бюджету кошти якщо й виділяли, то лише для своїх і лише під зобов'язання повернути "грантодавцеві" левову частку готівкою. Бо держава жодного разу не запропонувала громадам пільгового кредитування, а коли знайшлися іноземні кредитори — докладає всіх зусиль для того, аби грошей громада не отримала», - сказала автор.

Раніше львівський міський голова Андрій Садовий виступив з пропозицією створити резервний сміттєвий полігон у Чорнобильській зоні. Садовий також заявив, що в якості міського голови Львова готовий профінансувати створення такого полігону на кошти міської громади.

Раніше поблизу Кривого Рогу поліція затримала дві фури з львівським сміттям. Як повідомлялося, Садовий пожалівся, що по всій Україні заблоковано 50 фур зі сміттям зі Львова.

Нагадаємо, як заявив генпрокурор Юрій Луценко, Садовому може загрожувати усунення з посади.