Ляшка чотири години допитували в НАБУ: питали «про все на світі»

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Нардеп Олег Ляшко

Ляшко вважає справу щодо нього «сфабрикованою»

Національне антикорупційне бюро України допитало лідера Радикальної партії Олега Ляшка у справі про можливе незаконне збагачення. Про це сам Ляшко сказав 25 квітня журналістам після допиту.

Він поскаржився, що йому «не повідомили факт, за яким проти нього порушено справу».

«Мене чотири години допитували типу як свідка у справі про незаконне збагачення... Ми дали всі свідчення», – запевнив Ляшко.

На уточнюючі запитання журналістів Ляшко зазначив, що його питали «про все на світі».

«З ким я живу, де я проводжу свій час, хто моя дружина, моя мама. А коли я намагався розпитати, в чому мене звинувачують, жодного факту мені надано не було», – заявив політик.

Він вважає цю справу «сфабрикованою» Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Ляшко також пригрозив притягти керівника САП Назара Холодницького до відповідальності за зловживання посадою.

За словами адвоката Андрія Мамалиги, підозру Ляшку не оголошували.

Як повідомлялося, директор НАБУ Артем Ситник 24 квітня повідомив, що у відомство надійшла кримінальна справа від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно нібито незаконного збагачення народного депутата Олега Ляшка.

За інформацією ЗМІ, протягом останнього року нардеп і лідер РПЛ Олег Ляшко разом з дружиною придбав нерухомості на 20 млн грн.

На початку 2016 року цивільна дружина нардепа – Росіта Сайранен – придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв. м для сільського господарства. Утім, на ділянці вже зведено двоповерховий будинок на 300 кв. м. У декларації політика це майно не вказано.

Водночас Ляшко цього року купив собі будинок і земельні ділянки в елітному Козині. Площа маєтку – 550 кв. м. Загальна вартість – 15 млн грн. В інтерв'ю журналістам Ляшко переконував, що придбав майно у кредит, однак у декларації і у витягу на нерухомість дані про кредит або іпотеку відсутні.

Джерело: Українська правда