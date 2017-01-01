Ляшко увірвався в кабінет до Холодницького та влаштував йому допит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ляшка не викликали на допит до САП

Глава Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко прибув 27 квітня на допит до Спеціалізованої антикорупційну прокуратуру і увійшов в кабінет до голови САП Назара Холодницького. Трансляція з кабінету велася на сторінці Ляшка в Facebook.

При цьому, як запевнив Холодницький, він не викликав народного депутата на допит. «Вас на допит сюди не викликали. Ваша ініціатива, ви самі прийшли з камерами з трансляцією. Тобто ви хочете шоу. Я правильно розумію?», - заявив антикорупційний прокурор.

У відповідь на це Ляшко сказав, що не розуміє, як такий «об'єктивний, чесний, незалежний» людина як Холодницький порушив проти нього кримінальну справу за підозрою в незаконному збагаченні на підставі публікацій в інтернеті.

Ляшко також додав, що Холодницька слід концентрувати на більш важливих справах. Наприклад, закупівлю російського вугілля, на яку було витрачено понад $2 млрд.