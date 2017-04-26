Мартиненко буде доводити в суді незаконність свого арешту

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Микола Мартиненко в суді

Екс-депутат заявив, що обвинувачення НАБУ та САП проти нього є політичною фальсифікацією

Колишній народний депутат Микола Мартиненко готовий захищати себе в суді з обрання запобіжного заходу та апеляції з боку САП на рішення Солом'янського райсуду. Про це він сказав в середу в ефірі Еспресо.TV.

Екс-депутат наголосив, що обвинувачення НАБУ та САП проти нього є політичною фальсифікацією. За його словами, НАБУ працює за «грузинським сценарієм».

«НАБУ і САП — це дешеве піар-агентство грузинської мафії. Керівник в НАБУ - це не пан Ситник, а пан Углава, який є співучасником Саакашвілі... Вони бояться в Грузію поїхати. Ви кажете: «побудували демократичну державу?». Їдьте в демократичну державу, на свою батьківщину, перед судом виправдайтесь, потім до нас приїжджайте», - закликав Мартиненко.

Він нагадав, що в Грузії «ці люди займалися катуваннями, тим, що збирали до так званих «фондів» останні копійки у людей і від 90 до 99 відсотків людей саджали за звинуваченнями. По цьому питанню є висновки комісії ООН. Сьогодні Углава керує НАБУ, працює тими ж самим методами», повідомив Мартиненко.

Екс-депутат передбачив наслідки цього керування: «арештовувати - кидати за ґрати, після цього скажуть, що погані суди, все не годиться і на перевибори підуть в політичний проект того самого ж Саакашвілі. І підуть гуртом до нашого парламенту».

«Спочатку говорять дуже довго про справу «Енергоатома»: от скоро прийдуть всі матеріали, скоро ми подамо до суду ці матеріали, все розслідувано і тому подібне. Потім ця справа зникає, і мене зненацька арештовують по 208-й статті Кримінально-процесуального кодексу», - наголосив екс-нардеп.

Він нагадав, що 208-а стаття передбачає затримання на місці злочину або тих, хто явно хоче утекти. За його словами, він сам склав депутатський мандат. «Я не зникав нікуди, я постійно тут знаходився. Але від НАБУ, від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури я бачу брехню», - сказав Мартиненко.

«Це справа політична, розкрутили якісь мої уявні злочини. Кинути за ґрати, пропіаритись, і потім всім розказувати, як вони борються з корупцією. Доказів немає ніяких. Але звинуватили всіх, включаючи мою родину. Гарна ідея боротьби з корупцією у нас перетворюється на фейк і на переслідування», - заявив екс-депутат.

«Мені були натяки: поїдь за кордон, відпочинь. Я завжди займав тверду позицію, що я нікуди не поїду, поки не спростую всі сфабриковані обвинувачення проти мене. Я буду відстоювати всі свої позиції в судах. Доведу абсурдність всіх звинувачень на мою адресу», - сказав Мартиненко.