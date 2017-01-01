Декларація першого заступника Турчинова: мільйонні інвестиції та набір мармурових статуй

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Олег Гладковський

Номінальна вартість наявних у Гладковського цінних паперів - майже 15,6 млн гривень

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Олег Гладковський задекларував 5,3 млн гривень доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій.

Заробітна плата Гладковського становила 338 тис. 82 гривні, а 5 млн гривень він отримав від відчуження рухомого майна ТОВ «Хюмер Україна».

Його дружина задекларувала 2 млн гривень процентного доходу від вкладу в Міжнародному інвестиційному банку, а син - 258 тис. гривень доходів і 4 подарунки від матері в негрошовій формі (вартість не зазначена).

Відомості про грошові активи відрізняються несуттєво від внесених у попередню декларацію: на банківських рахунках у Гладковського 116 тис. гривень, ще 14 млн гривень становив його внесок до фонду «Сова», 5,3 млн гривень - заборгованість за договором купівлі-продажу корпоративних прав і рухомого майна. Він задекларував готівку: 0,5 млн доларів, 150 тис. євро й 3,2 млн гривень.

На банківських рахунках його дружини 776 тис. доларів, 18 тис. євро й 1,5 млн гривень, у сина - 36 тис. євро й 1,4 млн гривень, готівки в дружини 175 тис. гривень і 100 тис. доларів, також у неї 42,4 млн гривень заборгованості за договором купівлі-продажу рухомого майна.

У вересні у власності сина Гладковського з'явилася квартира в Києві 170 кв. м і 3 гаражі, а в листопаді у власності дружини - земділянки 1,1 і 1,3 тис. кв. м і будинки 589 і 595 кв. м у Козині Київської області (у попередній декларації були вказані як об'єкти незавершеного будівництва).

Інші відомості в декларації за 2016 рік не відрізняються від внесених у попередню.

У Козині в дружини Гладковського є також земділянки 890 і 1,5 тис. кв. м, будинок 863 кв. м (1,7 млн гривень), у Горі Київської області - земділянка 623 кв. м і будинок 294 кв. м (1,3 млн гривень), а в Києві - квартири 76 кв. м (1,2 млн гривень) і 419 кв. м, 2 гаражі. У її власності також автомобіль Maserati Ghibli 2013 року (1 млн гривень), а син орендує BMW X6 2012 року в консульства Сейшельських островів.

Номінальна вартість наявних у Гладковського цінних паперів становить майже 15,6 млн гривень. Також у нього є корпоративні права в 2 компаніях: 99% (1,5 млн гривень) в «Оушен інцест» і 9,5% від капіталу RI-System Limeted на Кіпрі (грошовий еквівалент не застосовується). Він є кінцевим бенефіціаром 10 компаній: ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сова», ТОВ «Оушен інцест», «Богдан авто Миколаїв», «Авто Поділля», «Сіо-А», «Хюндай мотор Поділля», «Мотор Севастополь», «Мотор Полтава», «Хюндай автопланета Кременчук» і «Хюндай центр Полтава».

У його дружини 100% в Cremel System S.L. в Іспанії (грошова сума не зазначена), вона кінцевий бенефіціар цієї компанії й Тoulousse Investments S.L. З цінного майна, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, заступник секретаря РНБО задекларував годинники Hublot, Corum, Breguet, Ulysse Nardin, меблі (робочий кабінет), пальто Zilli, набір колекційних монет з 37 штук і домашній кінотеатр Yamaha.

Його дружина задекларувала годинники Chanel, Breguet, Carrera, Louis Vuitton, золоті підвіску й сережки з діамантами Damiani, 2 шуби Valentino, пальто Roberto Cavalli, набір мармурових статуй, вазу Versace, столовий і 4 спальних гарнітури, а син - годинник Hublot.