Перший заступник Гонтаревої задекларував 18 млн грн доходів, гідроцикл і сім земельних ділянок

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Яків Смолій

У Смолія відкрито шість банківських рахунків, у його дружини - три

Перший заступник голови Національного банку Яків Смолій задекларував 18,6 млн гривень доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У 2016 році Смолій заробив у НБУ 1,8 млн гривень, одержав дохід від оренди майна - 3,1 млн гривень, відсотки - 7,4 млн гривень, дивіденди - 5,3 млн гривень.

У Смолія 6 банківських рахунків: в Укрексімбанку - 3,96 млн доларів (було 4,2 млн доларів), в Укрсиббанку - 345 тис. гривень (було 788 тис. гривень), в «Райффайзен Банку Аваль» - 4,5 тис. доларів (було 4,8 тис. доларів) і 114 тис. гривень, у Дельта Банку - 5,976 млн гривень.

Відповідно до декларації Смолія за 2015 рік, у нього був рахунок в Сбербанку (3 тис. доларів), тепер цієї позиції немає.

У його дружини 3 рахунки в Укрексімбанку на 5,22 млн гривень і 35,3 тис. доларів і рахунок в «Райффайзен Банку Аваль» на 115,9 тис. гривень.

Смолій володіє 4 і має у співласництві 3 земельні ділянки. Також Смолій є співвласником 12 офісів, 1 будинку і фізкультурно-оздоровчого комплексу у Льохах, а також апартаментів у Севастополі. У нього є годинники Patek Philippe і Breguet, гідродроцикл і гольфкар.

В автопарк Смолія входять 3 легкових автомобілі - Toyota LC 2006 року випуску, VW Multivan 2012 року, Mitsubishi 2002 року, гідроцикл 2009 року, а його дружина володіє Mercedes ML350 2007 року випуску.

Заступник голови НБУ володіє облігаціями ТОВ «АС – МВК» (номінальна вартість 9,2 млн гривень), інвестиційними сертифікатами КУА «Еталон Ессет Менеджмент» (номінальна вартість 17,9 млн гривень).

Як повідомлялося, голова Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 млн гривень доходів і 2,65 млн доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.