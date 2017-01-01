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    Mail.Ru згортає свою діяльність в Україні

    • Сьогодні, 09:55
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    Генеральний директор Mail.Ru Борис Добродєєв раніше також керував&nbsp;<span>&laquo;ВКонтакте&raquo;</span>
    Генеральний директор Mail.Ru Борис Добродєєв раніше також керував «ВКонтакте»

    Співробітникам українського підрозділу компанії запропонували роботу в російських офісах

    Український підрозділ Mail.Ru буде закрито, а його працівникам запропонують продовжити роботу в російських офісах компанії. Про це заявив в інтерв'ю «Комерсанту» генеральний директор Mail.Ru Борис Добродєєв.

    При цьому Добродєєв підкреслив, що український бізнес не вніс істотного вкладу у виручку компанії, тому в Mail.Ru не очікують негативного впливу обмежувальних заходів на фінансові показники.

    «Це вдарить насамперед по українським користувачам, які позбудуться своїх улюблених комунікаційних сервісів. Сервіси Mail.Ru Group на території України були провідними у своїх категоріях. Це безпрецедентний крок. Безумовно, ми будемо робити все, щоб якось компенсувати цю втрату і допомогти українським користувачам продовжувати залишатися в контакті зі своїми друзями»,- заявив Добродєєв.

    Гендиректор Mail.Ru Group додав, що українській команді проектів компанії вже запропонована робота в російських офісах.

    «Наявність представництва на ринку втрачає сенс з урахуванням тих санкцій, які ввела Україна проти нас. Обмовлюся лише, що це досить компактні структури»,- пояснив Добродєєв.

    Раніше в Mail.Ru Group назвали рішення про обмеження роботи в Україні «політично мотивованим» і заявили, що перед співробітниками, партнерами і клієнтами на території України всі зобов'язання будуть виконувати в повному обсязі.

    Раніше стало відомо, що «ВКонтакте» закриває український офіс.

    Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

    Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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