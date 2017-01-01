Маккейн відповів на критику Обами і запропонував Трампу озброїти Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенатор запропонував Трампу відійти від курсу Обами і надати Україні летальне озброєння

Сенатор-республіканець Джон Маккейн відповів на запитання президента США Дональда Трампа щодо Криму і закликав надати Україні летальну зброю.

Таким чином він відповів на питання Трампа, чи Обама занадто м'яким щодо Росії, коли вона анексувала Крим.

«Так, він був занадто м'який. Давайте виберемо інший курс разом: надамо Україні оборонне летальне озброєння і збережемо санкції проти Росії», - написав Маккейн.