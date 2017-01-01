Макрон обіцяє жорстко поговорити з Путіним

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Президент Франції Еммануель Макрон

Конче необхідно говорити з Росією, тому що існує цілий ряд міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу з нею, зазначив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон обіцяє провести жорстку розмову під час першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня в Парижі.

Зустріч відбудеться у Версальському палаці, повідомляє видання Reuters.

Макрон зазначив, що попри те, що відносини між двома державами були затьмарені недовірою, діалог з Кремлем має життєво важливе значення для вирішення низки міжнародних суперечок.

«Конче необхідно говорити з Росією, тому що існує цілий ряд міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу з нею. Я буду вибагливим під час розмови з Росією», - наголосив Макрон.

Як повідомлялося, в неділю, 28 травня, у Парижі на площі Трокадеро відбулася демонстрація, направлена проти політики Путіна.

У переддень зустрічі Макрона і Путіна сім’ї українських політв’язнів, яких утримує Москва, звернулися з проханням до Макрона, щоб той вимагав від Путіна звільнення останніх.

Як повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков напередодні візиту Путіна до Франції, Макрон «дізнається наші оцінки стану справ з розвитку важкої внутрішньоукраїнської кризи».