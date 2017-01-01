Макрон та Ле Пен прокоментували попередні результати першого туру виборів у Франції

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Еммануель Макрон та Марін Ле Пен

Марін Ле Пен назвала результат першого туру «історичним»

Екс-міністр економіки Франції, лідер партії «Вперед» Еммануель Макрон по завершенню першого туру президентських виборів сказав, що французи «сьогодні однозначно перегорнули сторінку у французькому політичному житті».

Про це повідомляє DW.

Макрон також зазначив, що виборці висловили своє прагнення змін. Його політична сила, сказав політик, прагне закріпити цей успіх і на парламентських виборах.

Один із союзників Макрона Жерар Коллон вважає, що поразка у першому турі представників провідних партій Франції стала доказом «глибокої хвороби» у французькому суспільстві.

Натомість керівник передвиборчого штабу Марін Ле Пен Давід Рашлінь заявив, що другий тур виборів президента стане «референдумом за чи проти глобалізації».

Сама Ле Пен звернулась до «усіх патріотів» із закликом її підтримати та заявила про «історичні» результати виборів. Вона стверджує, що на кону стоїть виживання Франції та сказала, що «настав час звільнити французів від пихатих еліт».

Нагадаємо, за даними останніх екзитполів, за представника руху «Вперед» Еммануеля Макрона проголосували 23,7% виборців.

Другою, згідно з результатами опитування, стала кандидат від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. За неї проголосували 21,7% виборців.

Таким чином з-поміж цих двох політиків громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон вже визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

Після завершення голосування у центрі Парижа сталися сутички між демострантами та поліцією.