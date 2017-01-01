Вибори у Франції: в центрі Парижа сталися сутички з поліцією

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Площа Бастилії у Парижі

Правоохоронці стягують додаткові сили до площі Бастилії

У Парижі після першого туру виборів президента сталися сутички між представники так званого руху антифашистів та поліцією.

Станом на 22.35 за київським часом ситуація в центрі Парижа спокійна, але правоохоронці стягують додаткові сили до площі Бастилії. Мітингувальники поки не розходяться.

Видання AFP зазначає, що поліції довелося застосувати сьозогінний газ.

Повідомляється, що понад 100 представників так званого руху антифашистів влаштували марш на площі Бастилії проти результатів виборів, згідно яких Марін Ле Пен та Еммануель Макрон пройшли до другого туру.

Quelques heurts avec les forces de l'ordre au cours de la manifestation #AFP pic.twitter.com/21hOj5mn6s — Agence France-Presse (@afpfr) 23 квітня 2017 р.

Зазначимо, що за даними останніх екзитполів, за представника руху «Вперед» Еммануеля Макрона проголосували 23,7% виборців.

Другою, згідно з результатами опитування, стала кандидат від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. За неї проголосували 21,7% виборців.

Таким чином з-поміж цих двох політиків громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон вже визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працювали до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закрилися о 20:00. На виборчих дільницях утворювалися черги.

Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.