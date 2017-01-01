Марін Ле Пен залишила посаду глави «Національного Фронту»

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Марін Ле Пен заявила, що відійде від керівництва партією «Національний фронт» на час виборів

Ле Пен відійде від керівництва партією «Національний фронт» на час виборів

Кандидатка у президенти Франції та лідерка ультраправої партії «Національний Фронт» Марін Ле Пен заявила, що залишає посаду глави партії.

Про це повідомляє BBC.

Марін Ле Пен заявила, що відійде від керівництва партією «Національний фронт» на час виборів, передає BFMTV.

«Думаю, що ми наближаємося до вирішального моменту. Я завжди вважала, що президент республіки є президентом усіх французів, в цій якості він повинен об'єднувати всіх французів. Це глибоке переконання, але тепер потрібно переходити від слів до справи, з цієї причини мені здалося за необхідне взяти відпустку і відійти від керівництва «Національним фронтом», - сказала вона.

Ле Пен підкреслила, що таким чином вона може виступити в якості кандидата від всіх патріотичних сил Франції.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

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