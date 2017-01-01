Саакашвілі розповів, кого рятував Мартиненко, складаючи повноваження нардепа

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Микола Мартиненко

Мартиненко приніс себе у жертву, щоб врятувати Яценюка, зазначив Саакашвілі

Партія «Народний фронт» прийшла до парламенту під гаслами щодо боротьби із корупцією, проте щойно мова зайшла про їхнього «касира» – Миколу Мартиненка – низка нардепів та міністрів від цієї політсили з’явилися у суді, знищивши власну репутацію.

Про це заявив Михайло Саакашвілі.

«Кілька днів тому арештували одного з оплотів корупції в Україні Миколу Мартиненка. Його арештувало НАБУ. Хто не знає, бо він така людина, яка не вирізнялася ані полум’яними промовами, ані законопроектами, проте, якщо пригадуєте, був такий голова апарату Адміністрації Президента Зінченко. Він пішов у відставку на знак протесту проти «любих друзів» Президента. Мартиненко – один з головних «любих друзів». Після цього він став «любим другом» для іншої влади. Він був і є одним з головних бізнес-партнерів Петра Порошенка разом із Давидом Жванією… І вони вершили-«крутили» великі справи», – заявив Саакашвілі.

Він також зазначив, що Мартиненко – один з головних «касирів» партії «Народний фронт», і цей факт ніхто не приховує. Саакашвілі зауважив, що «людей Мартиненка» у фракції є зо три десятки.

Коментуючи те, як Миколу Мартиненка взяли на поруки, Саакашвілі пожартував, мовляв, відсторонений голова ДФС Роман Насіров нині дуже злий, адже можна було не платити 100 млн грн застави, а вийти з-за грат, як екс-нардеп, на поруки. Михайло Саакашвілі нагадав, що «Народний фронт» пройшов до ВРУ під лозунгами «боротьби з корупцією», проте щойно зачепили їхнього «касира», 17 нардепів та три міністри від цієї політсили негайно з’явилися у суді і захотіли взяти Мартиненка на поруки. Внаслідок цього, вважає політик, їхня репутація просто знищена.

Саакашвілі нагадав, як раніше про корупційні схеми, пов’язані з Мартиненком, оприлюднили під час антикорупційного форуму в Одесі, та наголосив, що має прямий стосунок до цієї справи. А стосунок, наголосив Саакашвілі, полягає не в тому, що він дає якісь розпорядження НАБУ, а в тому, що після згаданого форуму над тодішнім прем’єром Арсенієм Яценюком почали «згущатися хмари». «Треба було когось «здати», і він «здав» Мартиненка… Мартиненко приніс себе у жертву, щоб врятувати Яценюка… І Мартиненко пішов із парламенту», – заявив Саакашвілі.

Ведучий ток-шоу розповів, що після антикорупційного форуму на нього подали низку позовів. Один з них подав Роман Насіров на суму мільйон гривень.

«І я не здивуюся, коли в умовах нашого суду Насірова виправдають, а я платитиму йому мільйон за те, що він чесна людина», – припустив Саакашвілі.

Як відомо, колишнього народного депутата Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

В суботу, 22 квітня, Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

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Джерело: zik.ua