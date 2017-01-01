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    Мартиненко про умови в СІЗО: «Незручні ліжка звичайно, але спав добре»

    • Сьогодні, 16:47
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    Микола Мартиненко
    Фото: Станіслав Груздєв
    Микола Мартиненко

    За словами екс-депутата Миколи Мартиненка, у СІЗО були нормальні умови, там не було щурів і тарганів

    Колишній народний депутат Микола Мартиненко заявив, що був готовий до будь-якого рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Про це він сказав після завершення судового засідання.

    Він зазначив, що навіть був готовий їхати в Лук'янівське СІЗО.

    За його словами, у камері, де він провів дві ночі, були нормальні умови.

    «Немає щурів, тарганів, маленька камера. Незручні ліжка звичайно, але спав добре. Є умивальник», - сказав він.

    Раніше сьогодні Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки

    Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

    Джерело: 112 Україна

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