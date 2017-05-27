Матіос розповів про схему «конвертів» Клименка

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Колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко

Матіос переконує, що сьогодні вже не існує «конвертів»

Спочатку Колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко випробовував схему «конвертів» в Донецькій області, а вже потім, коли його перевели до Києва, вона поширилися на всю Україну.

Про це на телеканалі ZIK заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«В чому була унікальність Клименка? Він, перебуваючи на різних посадах в Донецькій області, відкатав схему «конвертів» та показав можливість швидкого привласнення коштів державного бюджету, при цьому вже не потрібно було ділитися зі всіма. Тобто, як говорять в народі «все в одну руру», – каже військовий прокурор.

Матіос додав, що спочатку Клименко випробовував схему «конвертів» в Донецькій області, а вже потім, коли його перевели до Києва, вона поширилися на всю Україну.

«Більше того, він вибив систему податкової поліції, яка десь там партизанила та щипала з партизанів-конвертаторів, натомість, вибудував таку схему, за якою списки недоторканних податкових майданчиків перебували у трьох керівників, у трьох керівників! Зокрема, у керівника СБУ того періоду, Генпрокурора того періоду та тих удільних князьків, якими і являлися керівники обласних податкових адміністрацій у кожній окремій області», – зазначив військовий прокурор

Зокрема, Матіос переконує, що сьогодні вже не існує «конвертів» в тому вигляді, як за Януковича.

«Партизанщина була є і буде. Оскільки митар, фіскал чи той, хто збирає податки, отримує зарплату 3 тисячі гривень, при цьому обслуговує тисячу підприємців, де обіг коштів складає мільярди, він не може вижити, тому він спокушений»,– додав Матіос.

Нагадаємо, у середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.

Суди обрали запобіжні заходи для затриманих. Сума застави для них склала 443,988 млн грн.