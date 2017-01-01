Медведчук анонсував «великий обмін» заручниками

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Обмін полоненими

На зустрічі в Мінську 15 лютого буде узгоджений і прийнятий механізм «великого обміну»

Лідер Громадського руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук розповів журналістам, чого очікує від чергової зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.

«На попередньому засіданні гуманітарної підгрупи, що відбулося 1 лютого, ми затвердили дорожню карту щодо звільнення утримуваних осіб. Йдеться про те, щоб отримати свободу, повернутися додому, до своїх родин, змогли всі утримувані особи як з одного, так і з іншого боку. Йдеться про «великий обміні», - зазначив Медведчук.

«Маючи затверджену дорожню карту, на зустрічі, яка відбудеться 15 лютого, ми повинні обговорити і затвердити механізм її реалізації. Це зробить реальним звільнення людей», - підкреслив він.

Медведчук також додав, що, за останніми уточненими даними, Україна розшукує на територіях, підконтрольних ОРДО і ОРЛО, 113 осіб, встановлено місцезнаходження 59 з них.

Нагадаємо, раніше Медведчук підтвердив існування «секретного плану», реалізація якого повинна привести до звільнення близько 50 утримуваних осіб.