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    Медведчук анонсував «великий обмін» заручниками

    • Сьогодні, 16:05
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    Обмін полоненими
    Обмін полоненими

    На зустрічі в Мінську 15 лютого буде узгоджений і прийнятий механізм «великого обміну»

    Лідер Громадського руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук розповів журналістам, чого очікує від чергової зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.

    «На попередньому засіданні гуманітарної підгрупи, що відбулося 1 лютого, ми затвердили дорожню карту щодо звільнення утримуваних осіб. Йдеться про те, щоб отримати свободу, повернутися додому, до своїх родин, змогли всі утримувані особи як з одного, так і з іншого боку. Йдеться про «великий обміні», - зазначив Медведчук.

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    «Маючи затверджену дорожню карту, на зустрічі, яка відбудеться 15 лютого, ми повинні обговорити і затвердити механізм її реалізації. Це зробить реальним звільнення людей», - підкреслив він.

    Медведчук також додав, що, за останніми уточненими даними, Україна розшукує на територіях, підконтрольних ОРДО і ОРЛО, 113 осіб, встановлено місцезнаходження 59 з них.

    Нагадаємо, раніше Медведчук підтвердив існування «секретного плану», реалізація якого повинна привести до звільнення близько 50 утримуваних осіб.

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