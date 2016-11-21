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    У «ДНР» анонсували проведення відеоконференції з питання обміну полоненими

    • Сьогодні, 06:14
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    Бойовики заявили, що готові до проведення обміну полоненими

    Відеоконференція мінської гуманітарної підгрупи з питання обміну полоненими відбудеться в четвер, 26 січня. Про це сайту бойовиків ДАН повідомила «уповноважений з прав людини в ДНР» Дар'я Морозова.

    «У попередній раз, 18 січня, з вини української сторони скайп-конференція зірвалася, тому, що Медведчук (спецпредставник Києва - ред) не зміг бути на ній присутній.І ось оскільки він вже підтвердив свою участь на 26 січня, ми, природно, зі свого боку прийняли цю пропозицію. Ми висловлюємо надію на просування в питанні обміну військовополоненими», - говориться у повідомленні.

    Морозова в черговий раз нагадала, що «ДНР» повністю готова до проведення обміну полоненими.

    «У нас підготовані всі списки, все готово, все гаразд», - додала співрозмовниця агентства.

    Як раніше повідомлялось, Савченко закликала до зустрічі із бойовиками

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