Медведчук пояснив, чому МВФ не поспішає давати Україні транш

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Міжнародний валютний фонд

У МВФ чудово розуміють неплатоспроможність України, заявив Віктор Медведчук

Зняття з порядку денного засідань Ради директорів МВФ питання щодо надання Україні траншу красномовніше і зрозуміліше всіх розгромних заяв Європи і США з приводу неприпустимості блокади Донбасу. Таку думку висловив лідер руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук.

Він вважає, що політика Києва щодо материнських структур російських банків - чіткий сигнал для всіх іноземних інвесторів: вкладення грошей в Україну вкрай небезпечно.

«І в цьому плані більш ніж показова реакція МВФ. Зняття з порядку денного засідань Ради директорів МВФ питання щодо надання Україні траншу красномовніше (а головне - зрозуміліше) всіх розгромних заяв Європи і США з приводу неприпустимості блокади Донбасу. Розуміючи вкрай негативний вплив останніх рішень РНБОУ щодо блокування вантажоперевезень з Донбасом, усвідомлюючи величезні ризики для нестабільної української економіки, в Фонді взяли паузу для «оцінки подій», - сказав Медведчук.

Кредитори прекрасно розуміють: країна, доведена блокадою до економічного колапсу, не в змозі платити за рахунками, зазначив він.

«А займатися «благодійністю» щодо українських «реформаторів» Захід аж ніяк не має наміру», - упевнений Медведчук.

Нагадаємо, 23 березня в Україні розпочала роботу технічна місія Міжнародного валютного фонду.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд 19 березня відклав на невизначений час засідання ради директорів з питання виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол., раніше заплановане на 20 березня.

Українське питання відсутнє в плані роботи ради директорів МВФ, розписаному до 31 березня включно.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання ради директорів МВФ по Україні зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що фонд очікує оновлені макроекономічні прогнози від Національного банку та Міністерства фінансів протягом кількох днів.

21 березня Нацбанк переглянув прогнози для економіки України у зв'язку з блокадою ОРДЛО і має намір узгодити їх із МВФ протягом двох днів. НБУ, зокрема, знизив прогноз зростання ВВП країни на 2017 рік до 1,9% з 2,8%, прогнозованих раніше.